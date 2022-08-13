Оккупанты повредили теплотрассу в Харькове, которая уже была подготовлена к отопительному сезону (фото)

В Харькове коммунальщики с ночи ликвидируют последствия вражеского ракетного удара по одной из магистралей центрального отопления.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Как сообщили на предприятии, ранее эту теплотрассу уже подготовили к отопительному сезону. Но сегодня ночью взрывная волна повредила трубопровод и люки под ней. Теперь магистраль, которая зимой греет 25 домов харьковчан, придется заменить", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли четыре района на Харьковщине: в больницу попали двое взрослых и школьник.

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