Оккупанты повредили теплотрассу в Харькове, которая уже была подготовлена к отопительному сезону (фото)

Теплотрасса повреждена в результате ночного ракетного удара по Харькову.
В Харькове коммунальщики с ночи ликвидируют последствия вражеского ракетного удара по одной из магистралей центрального отопления.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
"Как сообщили на предприятии, ранее эту теплотрассу уже подготовили к отопительному сезону. Но сегодня ночью взрывная волна повредила трубопровод и люки под ней. Теперь магистраль, которая зимой греет 25 домов харьковчан, придется заменить", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли четыре района на Харьковщине: в больницу попали двое взрослых и школьник.
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