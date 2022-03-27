Оккупанты повредили в Луганской области еще 11 домов гражданских: из-под завалов спасли четырех человек

В результате обстрелов пострадали два человека.
Российская армия не прекращает обстрелы в Луганской области: бьют по объектам гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
За прошедшие сутки, 26 марта, россияне повредили 11 домов. Это три многоэтажки и восемь частных домов, которые повредили огнем армии страны-агрессорки в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.
Кроме того, попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города. Также в результате вражеских атак за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда.
В результате действий армии Российской Федерации пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо.
По словам Гайдая, украинские войска продолжают выбивать русскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои.
Как сообщалось, в Луганской области из психоневрологического интерната эвакуировали более 120 человек пожилого возраста в Буковину. В результате атак российских оккупантов были практически уничтожены жилые помещения Попаснянского областного психоневрологического интерната. В момент обстрела персонал и подопечные находились в укрытии. Именно поэтому людям удалось выжить.
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