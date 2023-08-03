Оккупанты повторно обстреляли Херсон — пострадали спасатели, которые тушили пожар в соборе (фото)

В четверг, 3 августа, российско-оккупационные войска повторно обстреляли Херсон. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали пожар в соборе, возникший из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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"Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 августа местные власти сообщили, что российская армия снова обстреляла Херсон. Под удар врага попала церковь в центре города, а также троллейбус, в котором находились пассажиры. По словам главы ОВА Прокудина, ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Их госпитализировали в больницу.

Россияне повторно обстреляли Херсон, когда работали спасатели 3 августа / Фото: МВД

Россияне повторно обстреляли Херсон, когда работали спасатели 3 августа / Фото: МВД

Россияне повторно обстреляли Херсон, когда работали спасатели 3 августа / Фото: МВД

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