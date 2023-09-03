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Оккупанты повторно обстреляли пограничный город Сумщины, когда там были полицейские

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты повторно обстреляли пограничный город Сумщины, когда там были полицейские

Шеврон полицейского. Фото: facebook.com/vinn.police

Из-за повторной атаки по городу погиб один полицейский и двое получили ранения.

Российские войска 2 сентября обстреляли пограничный город Середина-Буда в Сумской области во время документирования правоохранителями предыдущих преступлений.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"2 сентября 2023 около 16:30 оккупанты, с территории российской федерации произвели артиллерийский обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района. В это время правоохранители фиксировали последствия предварительного обстрела", - сказано в сообщении.

К сожалению, один сотрудник полиции получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью, еще двое ранены. Также ранение получил один гражданский мужчина.

Кроме того, в результате атаки врага повреждены два здания и автомобиль.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в сутки 2 сентября Россия атаковала 10 областей Украины.

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Дата публикации
Просмотры
50
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