Оккупанты повторно ударили по Запорожью – погибли спасатели (имена и фото)

Оккупационная армия России 15 ноября дважды обстреляла Запорожскую область. В результате второго удара погибли сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС за считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34...", – рассказал он.

Как уточнили в ГСЧС, оккупанты убили 31-летнего Виталия Накарякова и 34-летнего Сергей Дорогокупля.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Погибший спасатель Сергей Дорогокупля

"Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Ребята работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар", - сказали в ГСЧС.

Еще трое спасателей ГСЧС получили травмы. Также пострадали четверо гражданских.

Напомним, оккупанты утром 15 ноября устроили три ракетных удара по одному из населенных пунктов Запорожского района – есть жертва и пострадавшие.

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