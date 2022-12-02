Оккупанты поздно вечером обстреляли жилую многоэтажку на Харьковщине

Пока известно об одной раненой женщине
Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области поздно вечером 1 декабря.
Об этом сообщает Суспильне.
Сообщается, что агрессоры попали в жилой дом в Клугино-Башкировке.
Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко сообщил, что в результате удара пострадала одна женщина, получившая ранения.
Местные жители соцсетей сообщают, что в этом доме проживало мало людей.
Кроме того, местные паблики обнародовали первые фото с места происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 12 раз обстреляли Херсон в течение 1 декабря, в результате чего погиб человек, еще один – пострадал.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине во время вражеских обстрелов накануне погиб ребенок, не доехавший домой несколько метров.
Читайте также: