Оккупанты поздно вечером обстреляли жилую многоэтажку на Харьковщине

Пока известно об одной раненой женщине

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области поздно вечером 1 декабря.

Об этом сообщает Суспильне.

Сообщается, что агрессоры попали в жилой дом в Клугино-Башкировке.

Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко сообщил, что в результате удара пострадала одна женщина, получившая ранения.

Местные жители соцсетей сообщают, что в этом доме проживало мало людей.

Кроме того, местные паблики обнародовали первые фото с места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 12 раз обстреляли Херсон в течение 1 декабря, в результате чего погиб человек, еще один – пострадал.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине во время вражеских обстрелов накануне погиб ребенок, не доехавший домой несколько метров.

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