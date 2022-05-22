Оккупанты предлагают за выезд с подконтрольной им территории 1000 долларов: в след коварно открывают огонь

Оккупанты предлагают за выезд с подконтрольной им территории 1000 долларов: в след коварно открывают огонь

Сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под российских властей и обстрелов.

Не преуспевая в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от «русского мира».

Об этом сообщает в сообщении в Facebook Оперативное командование "Юг".

Однако сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под российских властей и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те в свою очередь установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь.

В пограничной области в Одесской области усилены меры контроля за пограничным режимом, но они введены в рамках военного положения, с целью обеспечения надежной охраны государственной границы, недопущения ее нарушений. На жизнедеятельность законопослушных граждан это не повлияет.

Режимы ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки и пребывания в непосредственной близости границы.

Как рассказал ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, российские войска уничтожили практически 90% домов в селе Ольховка Харьковской области. В настоящее время правоохранители фиксируют все преступления путинской армии.

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