Оккупанты прекратили деятельность органов власти в городе на Херсонщине — Генштаб

В городе Берислав Херсонской области прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей.

Российские кафиры прекратили деятельность органов власти в городе Берислав Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в городе Берислав Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом", — рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время на временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.

Напомним, что в Краматорске беспризорные собаки выстроились в очередь, чтобы поесть.

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