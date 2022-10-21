Оккупанты прекратили деятельность органов власти в городе на Херсонщине — Генштаб

В городе Берислав Херсонской области прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей.
Российские кафиры прекратили деятельность органов власти в городе Берислав Херсонской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, в городе Берислав Херсонской области с 19 октября этого года прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом", — рассказали в Генштабе ВСУ.
В то же время на временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.
Напомним, что в Краматорске беспризорные собаки выстроились в очередь, чтобы поесть.
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