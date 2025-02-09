Оккупанты прекратили минирование Черного моря: как Украина лишила их этой возможности

После потери ключевых средств минирования, в частности, авиации, противник больше не имеет возможности массово сбрасывать мины в Черное море.

Российский флот уже долгое время не осуществляет минирование Черного моря. Это стало возможным благодаря успешным действиям Сил обороны Украины, которые усложнили оккупантам возможность проводить такие операции.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне. Новини".

По его словам, после потери ключевых средств минирования, в частности авиации, противник больше не имеет возможности массово сбрасывать мины в Черное море.

"Этот процесс был бурный, пока они имели возможность делать это из Крыма, пока они имели возможность сбрасывать мины дистанционно с самолетов. Но после уничтожения такого самолета и после того, как они были вынуждены покинуть боевыми единицами Крым, их такая активность стала невозможна", — отметил Плетенчук.

В то же время проблема уже заложенных мин остается актуальной. По словам спикера, масштабное разминирование Азово-Черноморского региона нуждается в полноценной операции, однако ее проведение пока невозможно из-за ситуации безопасности.

"Работы у нас хватает. Наш Азово-Черноморский регион нуждается в полноценной и масштабной операции по разминированию. Мы к этому готовимся. Но пока уровень безопасности не будет позволять, мы эту операцию провести не сможем", — добавил Плетенчук.

Напомним, накануне украинские бойцы уничтожили российский Су-25. От самолета, которым так гордятся кафиры, остались обугленные куски металла.