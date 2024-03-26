Оккупанты прекратили штурмы на одном из направлений: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки врага в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены четыре атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Однако за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не совершали.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.

Ранее стало известно, что россияне ночью атаковали Украину. Где работала ПВО и сколько сбили враждебных целей – читайте в новости.

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