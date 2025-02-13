Оккупанты пренебрегли договоренностями на Запорожской АЭС: в ГУР сообщили о новой атаке россиян

Такие действия могут свидетельствовать об очередных манипуляциях со стороны РФ, направленных на создание провокаций и введение в заблуждение международного сообщества.

оккупанты продолжают пренебрегать международными договоренностями и использовать военные провокации. Вражеская атака на позиции Сил обороны Украины сорвала ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ) на Запорожской АЭС.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, 12 февраля утром российские штурмовые группы атаковали позиции ВСУ в районе села Каменское Запорожской области.

Эта атака фактически сорвала международные договоренности, поскольку планируемый маршрут ротации технических экспертов МАГАТЭ проходил через этот район.

"Штурмовые действия россиян, сорвавших ротацию представителей МАГАТЭ, свидетельствуют об очередном умышленном и показательном пренебрежении государством-агрессором россией достигнутых договоренностей", — заявили в ГУР МО.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что при атаке россияне использовали флаги в зоне пересечения линии между подконтрольными Украине территориями и оккупированной зоной.

Несмотря на атаку, украинские военные не лишились боевых позиций.

"Потерь боевых позиций в результате вражеских штурмовых действий Силы обороны Украины не допустили", — подчеркнули в ГУР МО.

Военное командование Украины отмечает, что ситуация находится под контролем, а украинские защитники продолжают сдерживать атаки противника.

Оккупанты атаковали ВСУ и сорвали ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Напомним, хакеры Главного управления разведки Министерства обороны и Вооруженные силы Украины провели масштабную кибератаку на подрядчика "Газпрома" и 22 предприятия, обслуживающих нефтегазовую инфраструктуру РФ.

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