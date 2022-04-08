Оккупанты препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса: из Угледара людей вывозили под обстрелами

Армия РФ обстреливает мирное население по всей полосе фронта.
Российские захватчики не дают уехать мирным жителям с временно оккупированной территории, а также препятствуют эвакуации из свободной части Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, 7 апреля эвакуация автобусами из Угледара производилась под огнем армии Российской Федерации.
Кроме того, в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов из Краматорска. Работникам удалось восстановить путь. Около полуночи три поезда, в которых было около четырех тысяч псажиров, отправились в западные области.
Кроме того, россияне продолжают обстреливать мирное население по всей линии фронта. Накануне оккупанты нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску. В результате обстрелов в городах два человека получили ранения, есть разрушения домов. Кроме того, в Марьинском обществе ранены четыре человека, повреждены два дома.
Как сообщалось, в Луганской области почти все железнодорожное сообщение разрушено. Глава области Сергей Гайдай просит людей не медлить с эвакуацией. По его словам, железнодорожное сообщение россияне перебивали дважды за неделю. Эвакуация автобусами менее действенна.
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