Оккупанты превращают Часов Яр в пыль: видео из разрушенного города

Журналист Денис Казанский указал, что это еще один исчезающий город Донбасса.
Российские войска разрушают еще один город Донбасса – Часов Яр Донецкой области. Его разбитые улицы и дома сняли на видео.
Соответствующим роликом в Сети поделился украинский журналист Денис Казанский.
"Часов Яр. Еще один исчезающий город Донбасса, который российская армия превращает в пыль и руины прямо сейчас. Операция по "освобождению Донбасса" не оставляет от Донбасса ничего живого", – говорится в подписи к видео.
На кадрах зафиксированы разбитые жилые дома, другие сооружения, воронки в асфальте и поврежденная спортивная площадка.
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Напомним, 25 марта командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что оккупанты продолжают ударно-штурмовые действия на Бахмутском направлении. Враг сосредоточил основные усилия на Часовом Яру, где давит всеми имеющимися силами и средствами.
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