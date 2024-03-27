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Оккупанты превращают Часов Яр в пыль: видео из разрушенного города

Оккупанты превращают Часов Яр в пыль: видео из разрушенного города

Оккупанты превращают Часов Яр в пыль: видео из разрушенного города

Разрушения в Часовом Яру/Скриншот с видео

Журналист Денис Казанский указал, что это еще один исчезающий город Донбасса.

Российские войска разрушают еще один город Донбасса – Часов Яр Донецкой области. Его разбитые улицы и дома сняли на видео.

Соответствующим роликом в Сети поделился украинский журналист Денис Казанский.

"Часов Яр. Еще один исчезающий город Донбасса, который российская армия превращает в пыль и руины прямо сейчас. Операция по "освобождению Донбасса" не оставляет от Донбасса ничего живого", – говорится в подписи к видео.

На кадрах зафиксированы разбитые жилые дома, другие сооружения, воронки в асфальте и поврежденная спортивная площадка.

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Россияне разрушают Часов Яр: ситуацию в городе сняли на видео

Напомним, 25 марта командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что оккупанты продолжают ударно-штурмовые действия на Бахмутском направлении. Враг сосредоточил основные усилия на Часовом Яру, где давит всеми имеющимися силами и средствами.

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