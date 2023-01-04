Оккупанты превращают морской порт в Мариуполе в военную базу

Почти всех работавших в порту мариупольцев уволили, а на их место приехали россияне.

Мариупольский морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволили всех мариупольцев (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезли работников из России.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В порту приступили к работе по разделению причалов на условно гражданские и условно военные.

"Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить суда с небольшой оснасткой, как класса река-море РМ3. Однако это не является препятствием для налаживания поставок военного оборудования в весенний период судоходства. Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 с стройматериалами и контейнер неизвестного содержания", — рассказал Андрющенко.

Также, по его словам, часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря "откомандовали" в Крым. После этого связь с ними пропала, где они находятся близким неизвестно.

Кроме того, Андрющенко отметил, что в направлении севера Донецкой области возобновилось движение вражеской техники. Также сообщается о большом накоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты "ремонтируют" дома, которые сами повредили атаками по городу, брезентом.

Недавно Российский кафир из Бурятии во время разговора в одной из социальных сетей рассказал, как они уничтожали Мариуполь. Захватчик говорит, что россияне обстреливали жилые дома, потому что им повсюду виднелись украинские защитники.

Оккупационные "власти" запретили мариупольцам проводить массовые мероприятия на новогодние праздники. Жителям города запрещено собираться вместе в количестве более 50 человек. Также нельзя отмечать в кафе и ресторанах.

В Мариуполе оккупанты снесли здания в Левобережном районе. Среди них – два садика, школа и детский реабилитационный центр. Теперь здесь будут строить жилье для военных.

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес убежден, что Украина может уволить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года.

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