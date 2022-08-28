Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, весь континент под угрозой – Кулеба

Российские военные превратили Запорожскую АЭС в военную базу, чем поставили под угрозу весь континент.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, учитывая наше трагическое прошлое. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться с территории станции, потому что им там нечего делать!", - говорится в сообщении.

Напомним, в случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону России. Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на 29 августа 2022 сделали специалисты Госатомрегулирования Украины.

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