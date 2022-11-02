Оккупанты превратят громаду в Херсонской области в плацдарм для боевых действий – городской голова

Жителей громады просят эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь.

Российские оккупационные войска планируют превратить временно захваченную Олешковскую территориальную громаду Херсонской области в плацдарм для ведения боевых действий.

Об этом заявил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в Facebook.

"Из заявлений так называемых руководителей оккупационной "власти" мы понимаем, что большая часть территории Олешковской ТГ будет превращена в плацдарм для ведения боевых действий", – сообщил председатель.

По словам Рыщука, он лично и большинство жителей громады против всех незаконных действий россиян.

"Нас подвели к выбору – нелегкая жизнь в эвакуации или смерть в своих домах. "Освободители" не дают другого выбора", – написал он.

Он также отметил, что россияне перекрыли выезд на подконтрольные Украине территории, поэтому он советует по возможности переезжать вглубь Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

В американском Институте изучения войны (IWS) заявили, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику через Днепр в ожидании наступления украинских войск на Херсон.

В Новой Каховке российские войска готовятся к обороне. В пределах около 20 километров оккупанты роют траншеи.

В ВСУ предполагают, что после вывода с Херсонского направления военных Россия может создать две мощные ударные группировки: на Запорожском и Сумском направлениях.