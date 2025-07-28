Оккупанты приближаются к позициям, с которых смогут бить по Запорожье из артиллерии — ISW

Ситуация на фронте сложная

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Российские войска недавно продвинулись в районе Северского, Торецкого и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области — в Южный Степногорск. Сейчас они находятся в семи километрах от Приморского и в 11 километрах от Беселянки», — отметили эксперты.

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Аналитики говорят, что продвижение примерно на пять километров в направлении любого из этих населенных пунктов позволит россиянам обстреливать Запорожье из артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области между городами Константиновка и Покровская армия РФ имела определенное продвижение. Цель оккупантов — попытаться обойти Покровскую оборону с востока и взять город в полуокружение.

Накануне стало известно, что РФ пойдет в наступление против Украины в августе — помогут солдаты КНДР.