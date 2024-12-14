Оккупанты придумали новую схему, чтобы отбирать у украинцев жилье

Захватчики на ВОТ будут отбирать не только "безхозное" жилье у украинцев.

Аппетиты оккупантов по отношению к имуществу украинцев на временно оккупированных территориях (ВОТ) только растут. И чтобы отжимать недвижимость россияне придумали новую схему.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Мелитополе кремлевские прихвостни решили "пересчитать" долги за коммунальные услуги местных жителей. И отсчет пошел с начала прихода "русского мира" в город, несмотря на обещания о списании неуплат. В результате у людей нарисовались заоблачные суммы, которые они не в силах оплатить. Соответственно, за долги россияне будут накладsвать аресты на жилье и конфисковывать его в пользу "молодой республики", — говорится в сообщении.

Впрочем, не только недвижимость в крупных городах на ВОТ Украины стала лакомым куском для оккупантов.

Центр национального сопротивления отмечает, что все правовые документы, выданные Россией, не имеют юридической силы, а владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года сохраняют свои права на имущество, несмотря на документы, выданные оккупантами.

"Также призываем сообщать о коллаборантах через наш чат-бот, чтобы ни один из них не остался без наказания", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, оккупанты начали на временно захваченных территориях Украины подготовку к так называемым "выборам".

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