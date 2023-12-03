Оккупанты придумали новую тактику во время штурмов – прячутся в передвижных "коконах": фото

Солдаты оккупационной армии России придумали новую тактику на войне во время штурма позиций украинских военных. Российские пехотинцы, в частности, применяют передвижные каркасные "коконы", пытаясь спастись от ударов дронов-камикадзе.

Об этом рассказал военный ВСУ в Twitter с ником Corvax Сlever.

Такая конструкция, покрытая травой, ветвями и термоодеялами, якобы также защищает от обнаружения с помощью тепловизора.

оккупанты во время штурмов прячутся в передвижных коконах/Фото: Corvax Сlever

оккупанты во время штурмов прячутся в передвижных коконах/Фото: Corvax Сlever

"Сегодня утром были штурмовые действия в полосе соседей 72 омбр. Тактика противника следующая: 2 группы, одна в лоб шла на лесополосу, вторая по полю с фланга, п*д*ры в этих каркасных коконах ползли, вовремя среагировала пехота. Началось тогда,, когда мавики даже не могли летать. В тепловизор не было видно", — написал военный.

Напомним, Россия заявила об "оккупации Марьинки" – в ВСУ прокомментировали слова врага.

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