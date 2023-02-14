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Оккупанты придумали новый способ заселения россиянами ВОТ – предлагают льготы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1638
Время на прочтение
2 мин
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Оккупанты придумали новый способ заселения россиянами ВОТ – предлагают льготы

Фото: Associated Press

Кремль придумал новый способ заселения оккупированных территорий Украины россиянами, чтобы изменить там демографическую ситуацию.

Российские власти пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) и планируют предоставлять льготы при покупке россиянами там жилья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях. Реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.рф", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам", — говорится в сообщении.

Российские захватчики также принуждают местных жителей получать паспорт РФ, чтобы стать участником программы.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Активисты украинского подполья продолжают сопротивление российским захватчикам на оккупированных территориях Украины. В Новой Каховке в воздух взорвали автомобиль с четырьмя оккупантами – двое захватчиков погибли на месте.

Российские войска создали чатбот, чтобы сторонники страны-агрессора РФ могли доносить на ее противников, в том числе партизан, во временно оккупированной Каховке, а захватчики таким образом хотят получить очередной повод для новых репрессий против граждан Украины.

Детей из оккупированной Луганской области хотят вывезти на "курорты" Карелии. Так, глава законодательного собрания российской Республики Карелия посетил оккупированную часть Луганской области и предложил "отдых" и "оздоровление" местных детей на "прекрасных курортах" в полярных широтах Российской Федерации.

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Дата публикации
Просмотры
1638
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