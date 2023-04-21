Оккупанты пригнали в Скадовск бывших "зеков" со странной целью — Генштаб

Из временно оккупированного города передислоцируют боевые подразделения оккупационной армии на территорию Крыма.

В захваченный российской армией город Скадовск Херсонской области прибыл подразделение оккупантов численностью около 300 человек — все они бывшие осужденные.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что бывшие российские "зеки" должны якобы обеспечивать правопорядок во временно оккупированном городе.

"В то же время известно, что некоторые находившиеся в городе боевые подразделения постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым", — отметили в Генштабе.

По информации украинских военных, среди окупантов распространяют слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу Российской Федерации, вероятно, для поднятия духа захватчиков.

Напомним, российская армия для обстрелов Херсонской области преимущественно использует воздушный способ атаки. Оккупанты запускают управляемые авиабомбы.

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