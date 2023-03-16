Оккупанты приказали мобилизовать непригодных к службе жителей Горловки — ЦНС

Российские агрессоры все испытывают большие проблемы с восстановлением боеспособности своих подразделений.

Российские агрессоры планируют мобилизовать в свои вооруженные силы еще 500 человек из оккупированной Горловки в Донецкой области. Речь идет о людях, имеющих ограниченную или полную непригодность к военной службе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В сообщении указывается, что российские агрессоры испытывают большие проблемы с восстановлением боеспособности своих подразделений.

"Во временно оккупированной Горловке Донецкой области россияне планируют очередную волну мобилизации местных жителей", — говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что в настоящее время в больнице Горловки находятся 90 российских военных, которых скоро направят в город Урзуф, где комиссия будет определять, могут ли они дальше нести службу в армии.

"Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности", — говорится в сообщении ЦНС.

Российские оккупанты приказали мобилизовать это количество людей из числа тех, кто раньше имел бронь от мобилизации из-за плохого состояния здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воронежской области РФ местные власти решили разослать повестки в регионе якобы для "актуализации данных военного учета".

Кроме того, мы ранее информировали, что мобилизованные на оккупированных территориях заставляют получать паспорта РФ.

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