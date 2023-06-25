Оккупанты применили запрещенное химическое оружие под Марьинкой

Это уже не в первый раз враг использует химическое оружие.

Российские захватчики на Донецком направлении прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских военных.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Враг сосредотачивает штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь произошло 13 боевых столкновений, причем почти все приходятся на район Марьинки. Враг получил отпор и отошел. Кроме того, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, более 440 обстрелов наших позиций. Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозольного, удушающего действия. Ветер дул в сторону противника", — сказал он.

Напомним, что оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

Справка:

27 февраля 2023 года страны G7 заявили, что любое использование Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Применение химических средств (в частности, веществ слезоточивого действия) для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (ст. 1, п. 5) и Женевским протоколом 1925 года.

К-51 — разработанная в 1970-е годы в СССР ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия, созданная для военных и специальных служб и мощнее гранаты для разгона демонстрантов.

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