Оккупанты применяют на фронте боеприпасы с ядовитым веществом — ВСУ

За последнюю неделю россияне почти полсотни раз делали сбросы с беспилотников, привязав гранаты с ядовитым веществом.
Российские военные увеличили количество использования на фронте боеприпасов с отравляющим веществом, когда они не могут взять украинские окопы.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" – офицер Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.
По его словам, за последнюю неделю россияне почти полсотни раз производили сбросы с беспилотников, привязав гранаты с ядовитым веществом типа хлорпикрин.
"Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов и почти все они в полосе обороны на Запорожском направлении. Когда враг не может взять наши окопы классическим артиллерийским ударом или FPV-дронами, он тогда применяет такой слезоточивый газ", — рассказал он.
Он добавил, что враг повышает интенсивность обстрелов и штурмовых действий по всей зоне ОСУВ "Таврия". Самым горячим сейчас Новопавловское направление.
"Там было 30 вражеских атак в сутки, а на Авдеевском направлении за вчера отбито 16 атак. На Ореховском направлении в Запорожской области отбито 8 атак противника", — отметил Лиховой.
Напомним, на одном из недавно горячих направлений фронта россияне снижают активность штурма.
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