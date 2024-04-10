Оккупанты применяют новую тактику в районе Часового Яра — аналитики

Чтобы обеспечить продвижение к Часовому Яру Донецкой области, российские оккупанты наносят мощные удары планирующими бомбами по позициям ВСУ.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

"Аналогично до того, как они наносили удары планировочными бомбами по Авдеевке, что привело к ее захвату в феврале 2024 года", подчеркнули американские специалисты.

По некоторым данным, отмечают в ISW, российские оккупанты штурмовиками Су-25 наносят удары мощными управляемыми планирующими бомбами ФАБ-250 по украинским укреплениям в Часовом Яру. Кроме того, захватчики используют ракеты С-8 и С-13 для поддержки наземных частей воздушно-десантных войск в штурмовых операциях.

В частности, Институт со ссылкой на одного из украинских военных пишет, что российские ПКС наносят на Авдеевском направлении 25-30 ударов КАБами в сутки.

Напомним, эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что РФ наступает на Часов Яр тактикой двойного удара. Ее захватчики применяли в боях за Авдеевку, Бахмут, Новомихайловку.

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