Оккупанты применяют против ВСУ новое модифицированное оружие: детали от разведки Британии

На Запорожье, где ВСУ проводят крупные наступательные операции, российские войска применяют одну из сильнейших систем вооружения – существенно модифицированный ударный вертолет Ка-52.

Об этом британское Минобороны сообщило в Сети 27 июля.

По информации британской разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 40 вертолетов Ка-52. В то же время, тип таких воздушных судов дорого обошелся и Украине.

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В последние месяцы россияне на юге Украины пополнили свои силы совершенно новым вариантом вертолета Ка-52М, который был очень модифицирован с учетом опыта РФ в войне в Сирии.

О применении захватчиками в Украине вертолета Ка-52М свидетельствуют доказательства в виде фото в соцсетях, где российский экипаж позирует рядом с новым воздушным судном.

"Еще одним важным улучшением парка Ка-52 является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие вне досягаемости украинского ПВО", – говорится в сообщении британского Минобороны.

Потери России в авиации

Напомним, накануне украинские морские пехотинцы сообщили, что в течение 25 июля уничтожили на фронте российский ударный вертолет Ка-52, а также 41 беспилотник типа квадро и два дрона "Орлан-10".

Отметим, что с начала полномасштабной войны российские войска потеряли в Украине 311 вертолетов и 315 самолетов, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте в Запорожской области

Что касается ситуации на Запорожье, где враг как раз применяет Ка-52М, то New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило – ВСУ начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе области. Цель – перерезать сухопутный коридор между Крымом и оккупированными территориями на юге или, по крайней мере, продвинуться настолько, чтобы артиллерия достигала полуострова.

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