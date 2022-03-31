Оккупанты применяют в Донецкой области фосфорные снаряды: среди пострадавших есть дети

Оккупанты использовали снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке.

В ночь на 31 марта армия Российской Федерации продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинского общества. Среди пострадавших от таковых оккупантов есть четыре ребенка.

Утром под вражеским обстрелом оказалась Камышевка. В результате двое раненых.

"Продолжаем подвозить питьевую воду и продовольствие в прифронтовые населенные пункты. Всех желающих эвакуируем. Еще раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация — это временно. Самое важное сейчас — сохранить жизнь", — говорится в сообщении руководителя Донецкой области.

Как сообщалось, российская армия избивает из всех видов тяжелого вооружения по городам Луганской области. В частности, в Лисичанске в результате вражеских атак два человека погибли. По словам Гайдая, накануне каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и "Градов". Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.

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