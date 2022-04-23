Оккупанты принудительно мобилизуют украинских медиков и угрожают расстрелом

Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым.

В случае отказа медикам угрожают расстрелом, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также начаты мобилизационные мероприятия в отношении молодежи из местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

В целях обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ.

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В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях.

Эти мероприятия проводятся несмотря на проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам.

Напомним, украинская разведка получила список российских военных преступников, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями в Запорожском и Мариупольском направлениях.

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