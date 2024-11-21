Оккупанты принудительно мобилизуют украинскую молодежь в Мариупольском районе

Не менее 10 человек были вынуждены заключить контракты с армией РФ.

В Мариупольском районе оккупанты принудительно забирают молодежь 19-22 лет в военкоматы для подписания контрактов. За 10 дней не менее 10 человек были вынуждены заключить контракты под угрозами отправки на Дальний Восток.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко y Telegram.

По его словам, молодых людей принудительно "приглашают" прямо из села в военкомат. Затем в военкомате заставляют подписать контракт, угрожая "срочной службой" на Дальнем Востоке и другими пугалками.

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"Страшно представить, какое общее количество за это время с оккупированных территорий они "законтрактуют", – отметил Андрющенко.

Напомним, Александр Федиенко описал проблемы, возникающие из-за проверки забронированных работников и недостатков в регулировании определения степени пригодности к военной службе.

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