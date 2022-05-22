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Оккупанты принудительно вывезли в Россию около 50 тыс. мариупольцев — горсовет

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Оккупанты принудительно вывезли в Россию около 50 тыс. мариупольцев — горсовет

Фото: t.me/andriyshTime/708?single

Власти постоянно занимаются поиском, в какие регионы РФ депортировали мариупольцев.

Общее количество депортированных в Россию мариупольцев достигает уже 50 тысяч.

Об этом 22 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, власти постоянно занимаются поиском, в какие регионы направляют жителей Мариуполя.

"Россияне в основном понимая, что мы находим наших мариупольцев даже с помощью того тонкого слоя нормальных россиян и пытаемся им помочь из РФ попасть в дружественные нам страны ЕС, они (ред. – власти РФ) еще больше закрывают нам каналы информации. Это очень сложная ситуация., очень сложный поиск. Но мы все равно пытаемся найти, где их расселяют и ищем пути, как мы можем помочь им вернуться домой", — отметил он.

Напомним, в "фильтрационных" лагерях Донецкой области находятся около 4 тысяч мужчин.

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