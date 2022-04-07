Оккупанты принудительно вывозят истощенных жителей: какая ситуация в Мариуполе утром 7 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Оккупанты продолжают терроризировать местное население и принудительно вывозить жителей города на оккупированные территории Донецкой области. В Мариуполе так и нет света, воды, отопления, связи и продуктов.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 6 апреля.

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, оккупанты всего за день совершили 118 авиабомбардировок города

"Ожесточенные бои продолжаются. Несмотря на решительные пропагандистские видео, наши защитники держат оборону. Об ожесточенности боев говорят простые цифры — 118 авиабомбардировок только за вчера (5 апреля — ред.)", — сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Пошла на убыль эвакуация мирных жителей Мариуполя

Андрющенко отметил, что пошла на спад эвакуация мирных жителей, а в Мангуше оккупанты организовали еще один фильтрационный лагерь, где проверяют всех, кто покидает Мариуполь.

"Интенсивность эвакуации пошла на убыль. По двум причинам. Первая — почти все, кто выехал в Бердянск уже эвакуированы в Запорожье. Вторая — стремительное усложнение выезда из Мариуполя. Как уже говорил, Мариуполь закрыт. В итоге на практике построен еще один фильтрационный лагерь в Мангуше и теперь все выезжающие в Бердянск должны пройти фильтрацию. Достаточно жесткую и длинную. Тысячи людей ожидают свою очередь", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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Российские оккупанты блокируют все попытки прорваться в Мариуполь

Российские оккупанты продолжают блокировать Мариуполь Донецкой области, не позволяя ни доставлять туда гуманитарные грузы, ни вывозить оттуда людей. Об этом сообщила Ирина Верещук. Оккупанты также задержали представителей Международного комитета Красного креста.

В Мариуполе в мобильных крематориях россияне уничтожают тела мертвых горожан

После огласки массовых убийств мирного населения в Буче россияне получили приказ уничтожить тела мертвых горожан в Мариуполе. Для этого заработали российские мобильные крематории. Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

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Бесстрашные защитники Мариуполя уничтожили склад боеприпасов и повредили два танка оккупантов

В Мариуполе бесстрашные защитники в сутки повредили 2 танка, уничтожили склад боеприпасов врага и много вражеской пехоты. Об этом сообщает "Азов-Мариуполь". Российские убийцы продолжают бомбить город, сбрасывая фосфорные бомбы, являющиеся военным преступлением.

Российские войска боятся, что мир увидит ад, который они устроили в Мариуполе - Зеленский

Российские войска не пропускают украинские гуманитарные грузы в Мариуполь, чтобы скрыть ото всех, сколько мирных жителей города они уничтожили. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он подчеркнул, что оккупанты не смогут спрятать тела убитых украинцев, поскольку их тысячи.

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В Мариуполе погибли бабушка и дедушка известного украинского гимнаста

В семье украинского гимнаста Игоря Радивилова произошла трагедия – в блокадном Мариуполе погибли его бабушка и дедушка. О трагедии сообщила супруга спортсмена.

Оккупанты обстреляли порт в Мариуполе и уничтожили гражданское судно под флагом Доминики

Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру в Мариуполе, а именно, местный порт, где попали в гражданское судно под флагом Доминики. Корабль стоял у одного из причалов. После обстрелов он полностью затонул, сообщило CNN.

Напомним, 5 апреля в Донецкой области погиб один гражданский, также еще восемь получили ранения. В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

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Заместитель командира отдельного отряда "Азова" рассказал о ситуации в Мариуполе

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