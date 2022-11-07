Оккупанты принудительно вывозят из Херсонщины мирных жителей — Генштаб

Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей Херсонской области на территорию РФ.
Россияне продолжают принудительный вывоз жителей Херсонщины на территорию России.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как стало известно, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около ста детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.
“Оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь. Российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжаются вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию российской федерации”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что Лукашенко заявил, что хочет "пожарить шашлыки" вместе с украинцами. Он еще раз повторил тезисы российской пропаганды о том, что страны ЕС и Украина "замерзают".
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