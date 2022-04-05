Оккупанты принудительно вывозят на территорию РФ жителей оккупированного Изюма – Денисова

По данным пропагандистских СМИ РФ, с территории Украины вывезено 615 тысяч граждан.

Жителей временно оккупированного Изюма в Харьковской области российские оккупанты принудительно вывозят на территорию РФ.

Россияне создают фильтрационные лагеря и коридоры, через которые депортируют украинских граждан в РФ.

Об этом сообщает украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, подобная тактика используется российскими войсками не в первый раз. После доведения города до критической ситуации, враг предлагает условный коридор в РФ, якобы для спасения людей, не оставляя людям выбора.

"В настоящее время российские СМИ рапортуют, что с территории Украины ими вывезено 615 тысяч человек, из которых 121 тысяча детей. Такое обращение с мирным населением является преступлением против человечности и военным преступлением, определенным Римским уставом международного уголовного суда", — отметила она.

Денисова также подчеркнула, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что никто не может быть выслан с территории государства, гражданином которого он является.

Статья 7 Римского устава Международного уголовного суда ООН квалифицирует "депортацию или насильственное перемещение населения" как преступление против человечности, влекущее международную уголовную ответственность.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине", — написала она.

Напомним, в Киевской области оккупанты расстреляли авто с матерью и ребенком.

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