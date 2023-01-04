Оккупанты принудительно вывозят украинцев из пригорода Бахмута в российский Ростов: что известно

Российские оккупанты принудительно вывезли в российский Ростов из пригорода Бахмута Донецкой области около 30 украинцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Оккупанти обьясняют "эвакуацию" мол намерениями "защитить" людей от боевых действий. Но в ЦНС подчеркнули, что их вывезли на фильтрацию.

В то же время россияне совершают обстрелы Олешек и Новой Каховки, чтобы у них были основания для принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря.

В дальнейшем украинцев задерживают или вывозят в отдаленные регионы РФ.

Кроме того, оккупанты блокируют выезд людей с временно захваченных ими территорий на подконтрольные правительству Украины территории. Это также свидетельствует об истинных намерениях врага, а именно о депортации украинцев.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января сообщил, что наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление.

Также читайте Первый депортированный украинец оформил удостоверение для возвращения из РФ: как получить документ

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко говорит, что потери российской армии на Бахмутском направлении ежедневно измеряются сотнями погибших и тяжелораненых, там продолжаются ожесточенные бои.

Тем временем оккупанты РФ продолжают свои преступления в отношении мирного населения Украины — россияне не только мародерят, убивают, пытают, насилуют гражданских и детей, но и депортируют их в РФ. Так, с 24 февраля примерно 2,8 миллиона человек были вынуждены или принудительно депортированы на территорию РФ.

В декабре 2022 года в Украину удалось вернуть двух родных братьев – 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Их мама также находилась в плену и вернулась на Родину во время так называемого "женского обмена".

Также удалось вернуть в Украину подростка, которого оккупанты принудительно депортировали в Донецк, а затем в РФ. 16-летний Сергей жил вблизи Мариуполя Донецкой области, незадолго до войны он потерял родителей. Сейчас ребенок вернулся на Родину, где у него проживает сестра.

Читайте также: