Оккупанты принудительно вывозят украинцев из пригорода Бахмута в российский Ростов: что известно

Россияне специально обстреливают Олешки и Новую Каховку.
Российские оккупанты принудительно вывезли в российский Ростов из пригорода Бахмута Донецкой области около 30 украинцев.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Оккупанти обьясняют "эвакуацию" мол намерениями "защитить" людей от боевых действий. Но в ЦНС подчеркнули, что их вывезли на фильтрацию.
В то же время россияне совершают обстрелы Олешек и Новой Каховки, чтобы у них были основания для принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря.
В дальнейшем украинцев задерживают или вывозят в отдаленные регионы РФ.
Кроме того, оккупанты блокируют выезд людей с временно захваченных ими территорий на подконтрольные правительству Украины территории. Это также свидетельствует об истинных намерениях врага, а именно о депортации украинцев.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января сообщил, что наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление.
Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко говорит, что потери российской армии на Бахмутском направлении ежедневно измеряются сотнями погибших и тяжелораненых, там продолжаются ожесточенные бои.
Тем временем оккупанты РФ продолжают свои преступления в отношении мирного населения Украины — россияне не только мародерят, убивают, пытают, насилуют гражданских и детей, но и депортируют их в РФ. Так, с 24 февраля примерно 2,8 миллиона человек были вынуждены или принудительно депортированы на территорию РФ.
В декабре 2022 года в Украину удалось вернуть двух родных братьев – 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Их мама также находилась в плену и вернулась на Родину во время так называемого "женского обмена".
Также удалось вернуть в Украину подростка, которого оккупанты принудительно депортировали в Донецк, а затем в РФ. 16-летний Сергей жил вблизи Мариуполя Донецкой области, незадолго до войны он потерял родителей. Сейчас ребенок вернулся на Родину, где у него проживает сестра.
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