Оккупанты притихли, ВСУ продвигаются: Гуменюк о ситуации на Херсонщине

Украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Херсонской области. Этому способствует мощная боевая работа защитников.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Изменяется погода довольно стремительно, и подстроиться под нее боевые условия могут не всегда. Применение техники должно предусматривать такие изменения. В частности, активность в воздухе, что сейчас самое актуальное, дроновые атаки и дроновая разведывательная деятельность существенно претерпела изменения за вчерашние сутки, потому что действительно было. Если в предыдущие сутки характеризовалась чрезвычайной активностью дронов врага в воздухе, в том числе и сбросом осколочных боеприпасов, враг нарастил свое присутствие там фактически в 4 раза, более 40 сбросов было зафиксировано вдоль правого берега по населенным пунктам. Эти сутки прошли гораздо спокойнее. Даже количество артиллерийских обстрелов снизилось. Если раньше мы говорили о 100+, то эти сутки не дотянули и до 70 обстрелов по Херсонской и Николаевской областях", — сказала она.

Гуменюк также отметила, что оккупанты продолжают терять технику и живую силу во время штурмов ВСУ на левом берегу Днепра.

"Что касается левого берега — враг продолжает свои бессмысленные штурмы, нет у них ни успеха, ни продвижения. Они получат расходы личного состава и техники, возвращаются на свои позиции. Мы продолжаем удерживать позиции, работаем над тем, чтобы было и расширение", — добавила она.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, как изменилась ситуация на южном фронте после сбыта самолетов А-50 и Ил-22. По ее словам, российские оккупанты пытаются отвести внимание от инцидента с судами.

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