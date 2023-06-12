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Оккупанты притянули на Брянщину береговые ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения кораблей

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Оккупанты притянули на Брянщину береговые ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения кораблей

Береговой ракетный комплекс "Бал". Фото иллюстративное / Фото: Википедия

РФ использует береговой комплекс "Бал" для ударов по сухопутным целям.

Российские оккупанты переместили в Брянской области береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать украинские города.

Об этом передает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья.

По информации издания, установка находится в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ РФ. Место дислокации – Уташ Краснодарского края.

Этот комплекс предназначен для уничтожения кораблей. Однако из-за нехватки соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК "Бастион".

Последний использует сверхзвуковую ракету "Оникс".

На вооружении комплекса "Бал" стоят ракеты Х-35/35У, которым после модернизации в 2021 году увеличили дальность с 260 до 500 км. Одна пусковая установка несет до 8 ракет.

По состоянию на 2022 год у России было 40 единиц таких комплексов.

Ранее в Воздушных силах назвали оружие, которое могло бы в свое время помешать России оккупировать украинские территории.

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Дата публикации
Просмотры
1287
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