Оккупанты притянули на Брянщину береговые ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения кораблей

РФ использует береговой комплекс "Бал" для ударов по сухопутным целям.
Российские оккупанты переместили в Брянской области береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать украинские города.
Об этом передает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья.
По информации издания, установка находится в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ РФ. Место дислокации – Уташ Краснодарского края.
Этот комплекс предназначен для уничтожения кораблей. Однако из-за нехватки соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК "Бастион".
Последний использует сверхзвуковую ракету "Оникс".
На вооружении комплекса "Бал" стоят ракеты Х-35/35У, которым после модернизации в 2021 году увеличили дальность с 260 до 500 км. Одна пусковая установка несет до 8 ракет.
По состоянию на 2022 год у России было 40 единиц таких комплексов.
Ранее в Воздушных силах назвали оружие, которое могло бы в свое время помешать России оккупировать украинские территории.
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