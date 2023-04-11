Оккупанты признали, что готовят Крым к контрнаступлению ВСУ: "Недооценивать противника нельзя"

Аксенов убеждает, что "сил более чем достаточно".
Руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов признал, что захватчики готовятся к обороне на полуострове и похвастался якобы современной эшелонированной обороной там.
Об этом свидетельствует заявление в телеграмм-канале Аксенова.
"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", – убеждает ставленник Кремля.
Он также назвал правильным и обоснованным решение о строительстве оборонных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову.
"Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали", – пытается успокоить Аксенов.
Он также убеждает, что российская армия построила якобы "современную, глубоко эшелонированную оборону".
"Многое сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно", — утверждает самопровозглашенный "глава" оккупированного Крыма.
Напомним, в начале апреля журналисты опубликовали сделанные в середине марта спутниковые снимки с защитными сооружениями оккупантов в Крыму. Их враг построил с начала 2023 года.
Украинская разведка в марте информировала, что россияне избрали наиболее опасные направления в Крыму, где может быть проведена десантная морская операция, и готовят там оборонные рубежи. Так, враг роет траншеи и окопы на пляжах.
Заметим, по оценкам экс-замглавы СБУ Виктора Ягуна, рытье окопов на пляжах не имеет смысла, ведь их быстро может уничтожить шторм. В то же время, он не исключил, что к таким действиям захватчики прибегают для запугивания местных жителей или для хищения бюджета.
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