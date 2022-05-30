Оккупанты признали, что Россия вывозит награбленное зерно из Херсонской области

Российские оккупанты вывозят десятки тысяч тонн зерновых из оккупированной Херсонской области на территорию аннексированного Крыма.

Зерно будут вывозить по наземному пути, поскольку часть акватории Черного моря заминирована.

Об этом заявил "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, сообщает российское пропагандистское агентство РБК.

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По его словам, прошлогодний урожай пшеницы начали "экспортировать" в Россию, то есть якобы речь идет о продаже зерна в РФ.

"Есть место, куда складывать (новый урожай), хотя, конечно, очень много зерна здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с покупателями со стороны Российской Федерации", — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что аграрии Херсонской области готовятся к полноценной уборке нового урожая озимых зерновых до 20 июня. Кроме того, оккупационные власти решают вопрос о поставках семян на предприятия региона и российские заводы.

Напомним, в начале апреля назначенный Кремлем "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о "стабильных поставках" на полуостров продукции с территории Херсонской области.

Ранее сообщалось, что РФ пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого в Крыму было загружено 27 000 тонн зерна на судно "Матрос Позинич". Однако Египет отказался его покупать. По данным телеканала CNN, российское сухогруз было замечено в сирийском порту Латакия. Вероятно, на борту судна находилось украденное оккупантами украинское зерно.

Всеукраинский аграрный совет сообщил, что в Херсонской области российские военные захватывают агропредприятия, вывозят продукцию со складов и силой заставляют работать рабочих. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой, утверждают в ассоциации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, обвинила российские власти в том, что Москва использует продовольственный кризис как оружие в своих геополитических интересах. По ее словам, чтобы противодействовать продовольственному шантажу РФ, необходимо глобальное сотрудничество стран Европы в вопросе поставки зерна, а также увеличения собственного производства.

Из-за нападения России на Украину миру грозит продовольственный кризис.

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), которая поддерживает людей в таких странах как Эфиопия, Йемен и Афганистан, получает 40% пшеницы из Украины.

В начале этого года цены на основные продукты питания в мире выросли до исторических максимумов. Многие надеялись, что урожаи из Украины помогут компенсировать глобальный дефицит. Но вторжение России помешало этому. Министерство сельского хозяйства Украины сообщает, что в настоящее время в стране застряли 20 миллионов тонн зерна.

До войны 90% украинского экспорта шло через порты в Черном море, которые могут загружать танкеры, достаточно большие, чтобы путешествовать на большие расстояния – в Китай или Индию – и при этом получать прибыль. Но сейчас все они закрыты. Россия захватила большую часть побережья Украины, а остальное заблокировала флотом из не менее 20 судов, включая четыре подводные лодки.

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