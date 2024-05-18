Оккупанты пробовали прорвать оборону на Харьковском направлении – какая там ситуация

В ОВА рассказали о боях на Харьковском направлении.

В Харьковской области оккупационные войска России за прошедшие сутки два раза пробовали прорвать оборону войск ВСУ на направлениях Глубокое-Липцы, Бугроватка-Старица. Ситуация контролируется силами обороны.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, в районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону в целях улучшения тактического положения.

Напомним, в ISW проанализировали бои за Волчанск — есть ли продвижение оккупантов.

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