Оккупанты продали свою бронетехнику ВСУ: момент приема-передачи сняли на видео

О покупке сообщил Ким, а вот один из блоггеров в Сети утверждает, что это была сдача оккупантов в плен.

Российские военные, вероятно, сдались в плен ВСУ вместе со своим бронетранспортером, и этот момент был зафиксирован на видео. По другим данным, оккупанты решили продать свою технику украинской стороне.

Соответствующими кадрами в Сети поделился блоггер под ником IgorGirkin.

"Сдача в плен вместе с БМП. Правильный ход, ждем следующих", – говорится в подписи к видео.

Так, на опубликованном ролике видно, как российские военные приближаются на бронетехнике к украинским защитникам. При этом оккупанты вывесили белый флаг. Захватчики вышли из БТРа и во исполнение указаний ВСУ лягли на землю.

Сдача в плен вместе с бмп



Правильный ход, ждем следующих pic.twitter.com/DS19ydGN6x — IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 5, 2022

Отметим, что в то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким распространил это же видео с Telegram-канала "Николаевский Ванек". В сообщении к нему указано: "Мы купили БМП-2. Подробности завтра".

Напомним, в конце сентября Ким сообщал, что в Николаев прибыл первый российский бронеавтомобиль "Тигр", приобретенный у российских военных.

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