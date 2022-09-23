Оккупанты продают технику: в Николаев прибыл первый купленный "Тигр"

Теперь оснащение украинских защитников пополняют не только благодаря "трофеям". В Николаев прибыл первый бронеавтомобиль "Тигр", купленный у оккупанта.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"У нас пополнение в результате спецоперации. У нас появился еще один "Тигр". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Помните, мы писали о том, что покупаем технику? Ну вот этот "Тигр", который приехал уже не отжатый, а купленный", — рассказал Ким.

По его словам, российская техника не в лучшем состоянии. Впрочем, ее приведут в порядок и отправят в бой. "Намного легче не на похороны россиянам покупать "Ладу". Можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту зловонную "Ладу"", — добавил глава Николаевщины.

Как сообщалось, украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий получили трофей — бронированный грузовик оккупантов "Урал" модели "Торнадо-У". По словам украинских бойцов, грузовик оккупантов практически новый, в салоне кресла покрыты еще полиэтиленом.

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