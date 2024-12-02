Оккупанты продолжают активно наступать по всем направлениям — Генштаб

ВСУ отражают вражеские атаки и держат оборону.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Харьковском направлении враг 10 раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.
На Купянском направлении в сутки произошло девять атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленой Рощи.
На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часов Яра.
На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и в направлении Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак.
На Времивском направлении противник совершил 24 наступательных действия на позиции украинских подразделений в районах Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.
На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 16 атак российских захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 года стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.
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