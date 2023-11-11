Оккупанты продолжают атаки на Авдеевку: ВСУ отразили штурмы на 7 участках фронта — Генштаб

В Украине за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 ноября.

Так, Россия в очередной раз атаковала Украину, применив две управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету "Оникс", зенитную управляемую ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 ударную БПЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных БпЛА.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где ВСУ отразили 8 атак.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия у Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении военные отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Военные ВСУ устойчиво держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак врага.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Читайте также: