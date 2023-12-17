Оккупанты продолжают атаковать: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. Всего враг нанес четыре ракетных и 72 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 14 атак врага у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть атак кафиров в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных и штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, два средства противовоздушной обороны. А также 13 артиллерийских средств, два состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Ранее аналитики сообщили, что россияне продвинулись по некоторым направлениям. Больше об этом читайте в новости.

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