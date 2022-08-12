Оккупанты продолжают атаковать Николаевщину: в результате обстрелов погибла женщина, есть разрушения

Российские войска в течение 11 и 12 августа устроили ряд обстрелов по Николаеву и области. В результате вражеских атак погиб человек, также есть разрушения и возникли пожары.
Так, ранним утром 12 августа зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях с. Парутино Куцурубской громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на чрезвычайников.
В Николаеве 11 августа из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар жилого дома в Корабельном районе. Пострадавших нет.
В тот же день в областном центре в результате попадания боеприпасов и их обломков загорелась хвойная подстилка и сухвя трава в Балабановском лесном урочище.
Что касается Николаевского района, то под постоянными вражескими обстрелами находится Шевченковскоя громада. Так, 11 августа во второй половине дня в результате обстрелов с. Заря были разрушены два жилых дома. Зафиксированы попадания снарядов по окрестностям с. Новомосковск. Пострадавших нет.
После вражеских обстрелов 11 августа загорелась хвойная подстилка в Галицыновском лесном урочище.
Вечером 11 августа под обстрелами со стороны оккупантов были села Константиновка и Новониколаевка Первомайской громады. Пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.
В Баштанском районе продолжаются вражеские обстрелы Березнеговатской громады. Так, 11 августа были атакованы деревни Лепетиха и Кавказ. Вечером в результате обстрелов пгт Березнеговатое погибла женщина. Повреждены жилые дома. Подробная информация уточняется.
Зафиксированы обстрелы со стороны российских войск 11 августа также за пределами с. Широкое и в пределах с. Поляна Широковской громады. Последствия – повреждены жилые дома.
В ночь на 12 августа зафиксированы обстрелы за пределами населенных пунктов на территории всей громады.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, российские оккупанты не дают вывезти из оккупированной Николаевщины даже детей.
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