Оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ неподалеку от Волчанска

В Харьковском направлении российские войска активно применяют авиацию. За минувшие сутки оккупанты совершили 10 атак неподалеку от Волчанска.

Об этом сообщил пресс-центр ОТУ "Харьков".

Враг нанес 4 авиаудара, используя 11 управляемых авиационных бомб (КАБ). Кроме того, 13 ударов были совершены дронами-камикадзе, а позиции украинских защитников подверглись 205 обстрелам.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", — сообщили в ОТУ "Харьков".

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ВСУ продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. По данным ОТУ, потери врага за минувшие сутки составили 105 человек, из которых 39 погибших и 66 ранены. Кроме того, уничтожены или повреждены 15 единиц военной техники, среди которых 1 танк, 2 ББМ, 1 артсистема и 8 беспилотников.

"Силы обороны Украины контролируют и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики Института изучения войны зафиксировали продвижение Сил обороны Украины в Харьковской области, тогда как российские войска имеют новые продвижения на Купянском, Покровском, Кураховском направлениях и западнее Угледара.

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