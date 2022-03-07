Оккупанты продолжают авиабомбардировку Харькова: за сутки под завалами обнаружили тела по меньшей мере 8 человек

Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек.
За сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой производил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, произошло множество разрушений и пожаров.
Об этом сообщает ГСЧС.
Так, в 19:15 6 марта состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:
- по ул. Карбышева – 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;
- Гимназический набережный пожар в Харьковском муз. училища;
- Московский проспект – 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;
- Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых — жилые здания.
- Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.
Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС.
"Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", — отметили в ГСЧС.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.