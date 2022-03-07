Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты продолжают авиабомбардировку Харькова: за сутки под завалами обнаружили тела по меньшей мере 8 человек

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты продолжают авиабомбардировку Харькова: за сутки под завалами обнаружили тела по меньшей мере 8 человек

Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек.

За сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой производил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, произошло множество разрушений и пожаров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в 19:15 6 марта состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

  • по ул. Карбышева – 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;
  • Гимназический набережный пожар в Харьковском муз. училища;
  • Московский проспект – 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;
  • Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых — жилые здания.
  • Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.

Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС.

"Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", — отметили в ГСЧС.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация