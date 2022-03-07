Оккупанты продолжают авиабомбардировку Харькова: за сутки под завалами обнаружили тела по меньшей мере 8 человек

Оккупанты продолжают авиабомбардировку Харькова: за сутки под завалами обнаружили тела по меньшей мере 8 человек

Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек.

За сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой производил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, произошло множество разрушений и пожаров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в 19:15 6 марта состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

по ул. Карбышева – 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

Гимназический набережный пожар в Харьковском муз. училища;

Московский проспект – 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

Майдан Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых — жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.

Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС.

"Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", — отметили в ГСЧС.