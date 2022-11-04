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Оккупанты продолжают бить по Харьковщине: как прошли сутки в области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты продолжают бить по Харьковщине: как прошли сутки в области

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

На мини в Изюме взорвался мужчина.

За прошедшие сутки, 4 ноября, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов на Харьковщине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в пристройке к жилому дому. Впоследствии после обстрела в городе возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства.

Около полуночи в Савинской общине Изюмского района оккупанты попали в частный дом. Утром 4 ноября около 04:00 в Чугуеве зафиксировали четыре попадания на открытой территории, к счастью, без жертв.

Глава Харьковщины отмечает, что накануне в Изюме на мине взорвался 69-летний мужчина с травмами средней тяжести, его госпитализировали в больницу. Пиротехники на территории области за сутки ликвидировали 471 взрывоопасный предмет.

Напомним, на утро 4 ноября армия страны-агрессорки России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
208
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