Оккупанты продолжают блокировку Харькова, а на двух направлениях хотят удержать захваченные территории — Генштаб

Оккупанты продолжают блокировку Харькова, а на двух направлениях хотят удержать захваченные территории — Генштаб

Захватчики принимают меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 52-х суток российской агрессии против Украины. Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение отдельных подразделений обеспечения 35 и 36 общевойсковых армий Восточного военного округа.

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Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флота.

Основные усилия противник сосредотачивается на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и их обстрелы с применением артиллерии.

В районе города Изюм враг сосредоточил до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля за городом Мариуполь.

Оккупанты принимают меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытаются улучшить тактическое положение. Продолжают обстрелы по большинству направлений.

На Северодонецком направлении по ночным изменениям в обстановке не отмечено, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник оказывает постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытается улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Успехов нет.

В районе города Торецк враг продолжает оказывать периодическое огневое воздействие с целью истощения наших войск. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Принимая во внимание пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак врага, уничтожены 3 танка, 1 бронетранспортер, 1 единица специальной техники, 2 автомобиля и 3 артиллерийские системы противника. Также захвачен 1 бронетранспортер оккупантов.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 7 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и две крылатые ракеты.

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