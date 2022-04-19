Оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" и бить по домам: появилось новое видео разрушенного Мариуполя

В Мариуполе российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь", бьют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram опубликовал видео, как сейчас выглядит Мариуполь.

"Как можно увидеть, оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды", — написал он.

Андрущенко добавил, что вчера, 18 апреля, оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов. "С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов", — отметил советник мэра Мариуполя.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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